Da Cerignola alla guida della GdF di Perugia: il nuovo comandante è il Capitano Roberta Schiavulli

Cambio la vertice della Guardia di Finanza di Perugia. Il Capitano Roberta Schiavulli è il nuovo comandante della Compagnia di Perugia.

Roberta Schiavulli, classe 1991, originaria di Cerignola, in servizio dal 2010, sostituisce il Capitano Paolo Iannariello. Laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, al termine del percorso addestrativo è stata impiegata presso il Nucleo Operativo del Gruppo di Orbassano (Torino), per poi comandare la Tenenza di Cecina, nel livornese.“