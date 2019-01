Violenza di genere, la legge da sola non basta. Bruzzone: “Serve un cambiamento culturale”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Ben vengano eventi di questo tipo”: così Roberta Bruzzone, ospite d’onore dell’incontro ‘Delitti in famiglia, profili investigativi, criminologici e vittimologici’, organizzato dal Lions Club Foggia Host e patrocinato da Ordine degli Avvocati e dei Medici. Un incontro dedicato a un tema purtroppo attuale e per nulla in via di ridimensionamento. I casi di violenza domestica e, nei casi più estremi, di femminicidio, sono sempre più frequenti, malgrado in Italia ci sia una legge tra le migliori in Europa. “Ma è un problema prima di tutto culturale”, fa presente la Bruzzone. “Occorre risvegliare le coscienze su tanti piccoli comportamenti quotidiani che realmente alimentano il cortocircuito della violenza”.

E poi c’è il problema della legge, tra le migliori, ma non sempre applicata correttamente: “La stesura teorica non basta. Troppo spesso in fase di denuncia si tende a sottovalutare la situazione, e non vengono presi i provvedimenti necessari. Se non si interviene in tempo, si può generare un’escalation che può portare al femminicidio.