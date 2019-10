Ragazzino si allontana e fa perdere le sue tracce, Carapelle di mobilita per ritrovarlo: "Grazie a tutti!"

Si era allontanato facendo perdere in breve tempo le sue tracce. Ma tutta Carapelle si è mobilitata per ritrovare il ragazzino scomparso l'altra mattina, scendendo in strada insieme agli agenti della polizia municipale e ai carabinieri della stazione cittadina.

L'apprensione è durata alcune ore, fino a quando il ragazzino è stato ritrovato nella vicina Orta Nova e riaccompagnato a casa, dai familiari. "L'amministrazione comunale di Carapelle è riconoscente alla Polizia Municipale e all'Arma dei Carabinieri della Stazione di Carapelle per aver contribuito a risolvere nel migliore dei modi e con tempestività il caso del piccolo concittadino scomparso e ritrovato in poche ore nel territorio di Orta Nova", si legge sulla pagina FB del Comune.

"L'amministrazione esprime un pensiero di elogio anche per gli abitanti di Carapelle, che hanno messo in moto una splendida macchina della solidarietà. Attraverso i social, ma anche e soprattutto in maniera fattiva, scendendo per strada, comunicando tra loro e con le forze dell'ordine, i concittadini del piccolo scomparso hanno contribuito fattivamente al suo ritrovamento. Questo spirito di aggregazione di fronte alle emergenze è un'arma vincente che contraddistingue il carattere dei carapellesi. Grazie di cuore a tutti".