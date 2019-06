Spaventata e disorientata: ritrovata da un ragazzo vicino un uliveto la donna scomparsa a Serracapriola

Sospiro di sollievo, a Serracapriola, dove poco è stata ritrovata la 63enne Liliana Santelia, scomparsa dalle 21 dello scorso martedì.

La donna, della cui scomparsa si era occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha Visto', è stata ritrovata questa mattina. La donna è stata individuata e riconosciuta da un ragazzo, in un uliveto alle spalle di via Solferino. Spaventata e disorientata, era comunque in buone condizioni di salute. Il ragazzo ha allertato familiari e forze dell'ordine.