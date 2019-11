Ritrovato e tratto in salvo Vincenzo: era infreddolito e disteso a terra in un oliveto

Dopo quasi 11 ore di ansia e angoscia, Vincenzo Pergolese, il ragazzo che ieri a Vieste intorno alle 12.30 si era allontanato dalla struttura socio-sanitaria della Fondazione Turati, intorno alle 23.20 è stato ritrovato mentre era disteso a terra in un oliveto a circa due chilometri dal luogo delll'allontanamento.

Immediate erano scattate le ricerche anche da parte degli uomini della protezione civile Pegaso, mentre il Comune aveva lanciato l'appello sui social. Inizialmente si era ipotizzato che il ragazzo avesse preso un autobus per raggiungere la sua città natale, Manfredonia.

Vincenzo, in stato cofusionale e infreddolito, è stato ritrovato da due volontari della Giacche Verdi della città del faro, Antonio Desimio e Alessio Granatiero, che hanno immediatamente allertato i soccorsi, giunti sul posto a bordo di un'ambulanza del 118: "Se non lo avessimo trovato, visto lo stato in cui versava, probabilmente, non avrebbe passato la notte perché indossava solo delle pantofole e una tuta molto leggera, indossava una tuta molto leggera e delle pantofole".