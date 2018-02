Ritrovato Tommaso Mangini, rintracciato dai carabinieri sulla Statale 89: in stato confusionale ma sta bene

Un po' provato e in stato confusionale, ma per fortuna Tommaso Mangini è in buone condizioni fisiche. Alle 13.50 circa, lungo la Statale 89, una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile del NORM del locale Comando Compagnia Carabinieri, lo ha rintracciato nel corso del servizio di controllo del territorio ha rintracciato, mentre era alla guida della propria auto, la stessa che era stata avvistata la sera prima nei pressi del capoluogo dauno.

Il ristoratore 34enne ha trascorso un giorno e mezzo lontano da casa. Una volta in caserma, è stato affidato ai propri parenti, che lo hanno condotto presso l'ospedale per gli accertamenti sanitari del caso. A lanciare la notizia del ritrovamento su Facebook era stato il sindaco Manfredonia Angelo Riccardi: "Un plauso alle forze dell'ordine".