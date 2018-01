Carabinieri trovano pistola lungo la Statale 89

Nel corso di un pattugliamento delle principali arterie stradali, lungo la statale 89 che collega San Severo ad Apricena, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola Walther P38 cal. 9, con matricola abrasa e colpo in canna, di cui verosimilmente qualcuno si era sbarazzato proprio per evitare di esserne trovato in possesso nel corso dei controlli attuati in zona dai militari. Sull’arma saranno effettuati accertamenti tecnici per verificare se la stessa sia stata utilizzata per commettere qualche delitto.