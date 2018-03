Rinvenimento shock sul Gargano: ossa umane in una grava tra Vieste e Mattinata

Numerose ossa di animali ma anche alcune di provenienza umana, sono state rinvenute questa mattina in una grava profonda oltre trenta metri tra Vieste e Mattinata, da parte dei Carabinieri Cacciatori, nel corso di un'attività di censimento e ispezione degli anfratti naturali presenti sul Gargano. I resti rinvenuti verranno inviati al RIS di Roma per risalire, attraverso l'esame del DNA, all'identità del soggetto a cui appartenevano. Non appena le condizioni meteo e del terreno lo consentiranno, verrà effettuato un ulteriore sopralluogo con personale specializzato e attrezzature idonee.

I tre casi di lupara bianca

Sul Gargano sono almeno tre i casi di lupara bianca al momento irrisolti: quello Alessandro Ciavarrella scomparso da Monte Sant'Angelo l'11 agosto 2009, di Angelo Tricarico scomparso il 19 agosto del 2013 a San Nicandro Garganico, di Francesco D'Armiento scomparso nell'estate 2016 da Mattinata.