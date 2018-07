Foggia si attiva, ritrovata l'auto rubata fresca di concessionaria: "Grazie di cuore"

Sono bastate poche ore - e un nutrito tam-tam sui social network - e il desiderio di Giovanni, 26enne foggiano con difficoltà motorie, è stato esaudito. E' stata ritrovata, nella giornata di ieri, la sua Opel Mokka marrone, fresca di concessionaria e rubata poche ore dopo il ritiro in via Maria De Prospero, a Foggia.

Nel pomeriggio di ieri, un cittadino ha segnalato alla sala operativa della polizia la presenza del veicolo in una campagna alle porte di Foggia. Il mezzo ha evidenti i segni del furto - il deflettore rotto, la parte sottostante il volante sventrata e il computer di bordo manomesso - ma con pochi interventi potrà essere finalmente utilizzata dal suo proprietario per raggiungere il luogo di lavoro. "Grazie mille per l’aiuto che mi avete dato", scrive oggi Giovanni alla redazione di FoggiaToday: il suo appello lanciato attraverso le pagine della nostra testata, infatti, in breve tempo ha raggiunto le 20mila condivisioni.

Qualcuno aveva anche lanciato la proposta di una raccolta fondi (che il proprietario avrebbe però rifiutato). Insomma, Foggia si è attivata, obiettivo raggiunto. Ma c'è di più, persino da Catania, prima che pubblicassimo l'aggiornamento del ritrovamento dell'auto, un signore ci aveva contattati dicendoci che sarebbe stato disposto a donare l'auto della moglie deceduta a maggio scorso perché malata oncologica. Una Alfa 147 perfettamente funzionante e in buono stato. Un gesto meraviglioso.