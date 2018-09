Polizia ritrova l'auto di un disabile: era stata rubata una settimana fa in via Lucera

E’ arrivato il lieto fine per il cittadino foggiano vittima del furto della propria auto in via Lucera, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

L’auto, una Lancia Delta nera del 2009, munita di uno speciale seggiolino per il figlio della vittima, affetto da distrofia miotonica, è stata ritrovata dagli agenti della squadra mobile Gruppo Falchi in via Gramsci. L’auto presenta dei danni ma può essere riparata. Tanta la commozione per il proprietario, per aver ritrovato la propria auto, indispensabile per il trasporto di un bimbo disabile.