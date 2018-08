Grazie Foggia, la mia Cinquecento è tornata a casa!

Ciao FoggiaToday volevo ringraziare voi e i foggiani per la solidarietà e la sensibilità mostrata dai foggiani dopo il furto della mia Fiat 500 scura anni ’70 che custodivo con me da vent’anni. Questo pomeriggio la polizia mi ha contattata per dirmi di aver recuperato l’auto in zona Candelaro a Foggia. Ora è di nuovo qui con me. L’altra notizia positiva è che è stata ritrovata intatta, persino con la catena riattaccata allo sterzo (che ha subito un taglio).