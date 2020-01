Ultima ora nel Foggiano: trovato cadavere carbonizzato all'interno di un'auto

Macabro ritrovamento poco fa in provincia di Foggia, in località Simeone in agro di Torremaggiore, dove è stato ritrovato il cadavere completamente carbonizzato di un uomo all'interno di un'auto. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Sono in corso indagini per risalire all'identià della vittima e per capire se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio. Al momento non si esclude che possa essere il corpo dell'uomo scomparso due giorni fa a San Severo.