Giallo nelle campagne del Gargano: trovato morto agricoltore, disposta l'autopsia

Giallo nelle campagne del Foggiano. Da ormai 48 ore i carabinieri indagano sul ritrovamento del corpo senza vita di un agricoltore di 66 anni, avvenuto in zona 'Calderoso' in agro di San Marco in Lamis nella notte tra domenica e lunedì.

L'uomo sarebbe deceduto in seguito ad un incidente mentre si trovava a bordo del suo trattore. Sul suo corpo, trovato a terra, accanto al mezzo rovesciato, c'erano ferite compatibili con una caduta.

Sul caso non trapelano altre informazioni, c'è stretto riserbo sulla dinamica del sinistro, ancora da chiarire del tutto. Ecco perché è stata disposta l’autopsia.