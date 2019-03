Uomo residente a Foggia trovato morto a Pescara: il cadavere in un fabbricato, morto per cause naturali

leri pomeriggio in via San Comizio a Pescara, il personale del 118 ha richiesto l'intervento del comando dei carabinieri per il rinvenimento del corpo senza vita di un uomo, all’interno di un fabbricato privato abbandonato.

Nelle vicinanze della vittima veniva rinvenuto il suo borsello con all’interno la copia fotostatica di una carta di identità appartenuta in vita a Mohamed Gonzal, classe 1942 residente a Foggia.

Il medico legale ha constatato l'avvenuto decesso per cause naturali. La salma, veniva traslata presso l’obitorio di Pescara, per la riconsegna ai familiari, come disposto dalla Autorita’ Giudiziaria.