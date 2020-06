Ritrovate le bici elettriche rubate. La gioia dei due turisti che hanno scelto il Gargano e la Puglia: "Grazie"

Recuperate le bici elettriche rubate nel fine settimana passato a due turisti modenesi in vacanza a Vieste. Un brutto episodio, fortemente condannato dall'amministrazione comunale viestana: "Ci impegneremo ancor di più - avevano assicurato ai due turisti da Palazzo di Città - perchè i valori della nostra ospitalità non hanno nulla a che spartire con tali espressioni di delinquenza che, per primi, abbiamo interesse a sradicare".

A 24 ore dalla ricezione della missiva, arriva la buona notizia: "Questa mattina, con somma gioia, ci ha telefonato il tenente dei carabinieri di Vieste annunciandoci che le nostre bici sono state ritrovate", raccontano Luciano e Laura a FoggiaToday.

"Vogliamo ringraziarvi per il risalto che avete dato al nostro caso e tramite voi vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'operazione di recupero e in particolare i carabinieri e il sindaco di Vieste".

Dopo l'amarezza del primo momento, Laura e Luciano avevano deciso di continuare ugualmente la vacanza programmata (anche senza bici), e ora sono a Otranto. "Sulla via del ritorno, ritorneremo a Vieste per ritirare le bici e ringrazire di nuovo tutti", assicurano.