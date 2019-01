Auto rubate a Trani e Campobasso, il "segnale" porta a Cerignola: ritrovate

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, a Cerignola, ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato hanno rinvenuto una Alfa Romeo Giulia appena rubata a Trani.

In seguito alla nota della sala operativa di un’autovettura rubata che risultava in transito in alcune vie della città, gli agenti effettuavano le ricerche nelle strade segnalate e nonostante il segnale del satellitare si fosse interrotto, le ricerche proseguivano fino al ritrovamento del mezzo in via Silvio Pellico. Il 9 gennaio i poliziotti avevano rinvenuto una Peugeot 308 in Via Ceccano, rubata a Campobasso.

Entrambi i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.