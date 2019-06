Imprenditrice morta schiacciata da un muletto: c'è il sospetto che prima di morire sia stata colpita alla testa

Clamorosi sviluppi in merito alla morte di Rita De Vellis, l’imprenditrice di 47 anni di Strangolagalli che il 12 novembre 2018 era morta schiacciata da un muletto che stava caricando balle di fieno a Torremaggiore.

Nei giorni scorsi il consulente di parte ha consegnato alla procura di Foggia la perizia dove sarebbe emersa una frattura alla testa che non avrebbe niente a che fare con la dinamica dell'incidente.

Nei giorni scorsi la dottoressa Francesca Balerio, titolare delle indagini preliminari, ha incaricato il Ris di Roma di effettuare alcuni delicatissimi accertamenti. E' forte il sospetto che la donna prima dell’incidente fosse già stata tramortita con un colpo alla testa.

I familiari di Rita De Vellis che si sono affidati all'avvocato Giampiero Vellucci hanno sempre sostenuto che la loro congiunta era una imprenditrice esperta del settore che non avrebbe mai omesso di rispettare le distanze di sicurezza. A questo andrebbe aggiunto che l'incidente si è verificato in un piazzale dove c'era una ampia visibilità. L'incarico al Ris verrà conferito il prossimo Il 28 giugno prossimo

La vittima, che si occupava soprattutto di affittare dei terreni che poi venivano utilizzati per ricavare paglia e fieno, si era recata in Puglia doveva aveva avviato dei rapporti lavorativi con numerosi imprenditori della zona. E proprio mentre si trovava in un piazzale dove si stavano accatastando balle di fieno, un suo collaboratore che stava guidando il muletto carico della merce, l'aveva travolta effettuando una retromarcia.

Immediati i soccorsi da parte del personale del 118. Purtroppo i medici del servizio di soccorso giunti tempestivamente sul posto non avevano potuto far altro che constatare il decesso. I familiari, tramite l’avvocato Giampiero Vellucci vollero vederci chiaro e chiesero una consulenza dii parte. Nei giorni scorsi il colpo di scena,