Ottima prova del Circolo Schermistico Dauno a Reggio Calabria: 5 atleti qualificati per Caorle

Buoni risultati per i dieci atleti del Circolo Schermistico Dauno, che nello scorso weekend hanno preso parte alla Prova di qualificazione Zona Sud tenutasi a Reggio Calabria.

Sono cinque, infatti, i rappresentanti del Dauno qualificati per la Seconda Prova Nazionale Assoluti, in programma a Caurole dal 29 al 31 marzo 2019: Buenza, Mastrullo, Piserchia e Guida nella sciabola maschile e Ferrante nel fioretto maschile.

Ottima la prova di Ciro Buenza, che si è classificato al terzo posto nella prova di sciabola maschile, dopo aver ceduto in semifinale a Marco Morone (Club Scherma Napoli) con il risultato di 14-15. Quinto posto per Marco Mastrullo, diciottesimo per Arnaldo Piserchia e ventesimo per Andrea Guida.

Tra gli altri partecipanti alla prova di sciabola maschile si registra il venticinquesimo posto di Nicola Pio Guascito, il ventiseiesimo di Marco Virgilio, il trentunesimo di Francesco Tomaselli e il trentaquattresimo di Walter Buenza. Ventisettesimo posto nella sciabola femminile per Sara Maggio. Nel fioretto maschile Aristide Ferrante conquista il dodicesimo posto e la qualificazione alla prova di Caorle.