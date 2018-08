Attimi di tensione in via Trieste: acceso diverbio finisce a bottigliate

Attimi di tensione questa mattina intorno alle 11.15 in via Trieste a Foggia, dove due soggetti iracheni dopo un acceso diverbio si sono affrontati a colpi di bottiglie in vetro. Uno dei due è stato soccorso e medicato sul posto dagli operatori sanitari del 118, mentre l’altro ha fatto perdere le proprie tracce. Sul caso indaga la polizia, sul posto anche una pattuglia della polizia locale.