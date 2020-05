Violenta rissa al quartiere ferrovia: 'armati' di mazze e bastoni si affrontano in via Podgora

Attimi di panico, poco fa, in via Pogdora, per una rissa scoppiata al quartiere ferrovia, a Foggia. Ad affrontarsi in strada, 'armati' di mazze e bastoni, alcuni uomini, pare tutti nazionalità straniera.

Solo l'intervento delle forze dell'ordine - quattro pattuglie della polizia di Stato e una della polizia locale - ha posto fine alla rissa, che non dovrebbe aver provocato feriti. All'arrivo delle sirene, i facinorosi sono fuggiti, dileguandosi a piedi per le vie circostanti. Al vaglio degli operatori, la presenza di telecamere in zona.