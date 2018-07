Violenta rissa in pieno centro: scazzottata tra rom e foggiani, spunta anche un coltello

Brutto episodio ieri sera in pieno centro a Foggia. Due fazioni formate da rom da una parte e foggiani dall'altra, una ventina in tutto, si sono affrontate a colpi di pugni tra via Lanza e Piazza Giordano. Durante la rissa è spuntato anche un coltello che ha provocato un graffio ad uno dei partecipanti. Alla base della scazzottata potrebbero esserci motivi pregressi che i due gruppi evidentemente hanno pensato di risolvere con le cattive. Per tutti è scattata la denuncia. Sull'episodio indagano i carabinieri.