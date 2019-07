Orta Nova, paura in via Indipendenza: rissa in strada a colpi di bastoni e mazze in ferro, uomo in ospedale

Attimi di panico ad Orta Nova, dove poco fa, si è registrata una violenta rissa in strada tra quattro persone, tutti cittadini extracomunitari, in via Indipendenza.

Ancora da accertare le cause dell'accaduto: secondo quanto fino ad ora accertato, i quattro si sono affrontati in strada a colpi di bastoni e spranghe di ferro. All'arrivo dei carabinieri, gli stessi si sono dileguati, lasciato un uomo ferito a terra.

Quest'ultimo - non ancora identificato perchè privo di documenti, verosimilmente proveniente da un paese dell'Africa - è stato trasportato tramite 118 al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia, dove è stato successivamente ricoverato: se la caverà con 30 giorni di prognosi per le ferite causate dai colpi ricevuti. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.