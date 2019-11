Violenta rissa in stazione: apprezzamenti pesanti sulla moglie, 38enne perde le staffe e 'pesta' corteggiatore

Un apprezzamento di troppo su una donna, scoppia la rissa sui binari della Stazione di Pesaro. Protagonisti in negativo della vicenda, un 38enne di Cerignola e un 35enne romeno, quest'ultimo colpevole di aver fatto un apprezzamento 'pesante' nei confronti della moglie del cerignolano.

Tra insulti e spintoni, sono volati anche calci e pugni al punto da richiedere l'intervento della polizia, che con fatica ha riportato la calma. Ad avere la peggio è stato il romeno che ha dovuto fare ricorso ricorrere alle cure dei sanitari del vicino pronto soccorso del San Salvatore: ne avrà per 30 giorni.

Inoltre, come riporta Il Corriere Adriatico, dalla banca dati della polizia è risultato che lo stesso era ricercato per un ordine di carcerazione con condanna definitiva per diversi reati tra cui spaccio di droga. Il 35enne è stato quindi accompagnato in carcere, mentre resta al vaglio delle forze dell’ordine la posizione del 38enne che rischia una denuncia d’ufficio per lesioni.