Violenta rissa a "Le Stelle": si affrontano in 5 tra foggiani e cerignolani, giovane in ospedale

Violenta rissa, la scorsa notte, in un locale in via Trinitapoli, a Foggia. Ad affrontarsi, pare a mani nude, all'interno del ristorante, pizzeria e disco-bar "Le Stelle", un gruppo di almeno 5 persone, tutti giovani tra i 20 ed i 30 anni, di Foggia e di Cerignola.

Sul posto è stato necessario, insieme al 118, l'intervento dei carabinieri per sedare la rissa. Dei cinque, ad avere la peggio è stato un ragazzo foggiano, che ha riportato un grave trauma cranico: visitato al pronto soccorso di Foggia, per lui è stato disposto il trasferimento presso la struttura Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per gli altri - in questo momento in caserma per essere ascoltati dai carabinieri - solo lividi ed escoriazioni di poco conto. Gli inquirenti, quindi, dovranno capire se si è trattato di una rissa o di una aggressione, risalire alle cause che l'hanno scatenata e tracciare eventuali profili di responsabilità.