Scoppia violenta lite in famiglia, uomo in preda ai fumi dell'alcol semina il panico durante la festa: denunciato

Momenti di tensione la scorsa notte a Foggia in zona supermercato Lidl quando per futili motivi, nel corso di una festa in famiglia, è scoppiato un violento litigio tra i presenti. Dapprima sono volate parole grosse, poi si è passati alle mani.

Attimi di paura quando in preda ai fumi dell'alcol uno dei litiganti - poi denunciato dai carabinieri intervenuti sul posto - avrebbe minacciato i presenti di investirli con la macchina. Per fortuna la vicenda si è risolta senza gravi conseguenze.