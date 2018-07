Foggiani e cerignolani contro baresi e tarantini, in carcere scoppia la rissa: "Situazione esplosiva"

Ancora risse e disordini nel carcere di Foggia. Nella struttura di via della Casermette, questa mattina, è scoppiata una rivolta tutta pugliese, una maxi-rissa che ha coinvolto numerosi detenuti (le prime stime parlano di 100 coinvolti) tra foggiani e cerignolani da una parte, baresi, tarantini e un brindisino dall'altra.

Il fatto, secondo quanto ricostruito dal Co.s.p sarebbe avvenuto durante la cosiddetta "ora d'aria": una decina di detenuti sarebbero rimasti coinvolti nella zuffa, tre quelli feriti durante la "guerriglia"; uno ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso. Nessun agente della polizia penitenziario è rimasto ferito negli scontri. Secondo la versione fornita dal Sappe, a scatenare la rissa sarebbe stato l'arrivo di un detenuto di Cerignola, con il quale i carcerati del resto della Puglia non volevano dividere la cella. L'episodio è stato - riferiscono fonti interne alla struttura - come soffiare vento sul fuoco, poichè tra baresi e cerignolani in carcere non corre, storicamente, buon sangue. "Esplosiva" la situazione del carcere di Foggia (come nel resto d'Italia): allo stato, la struttura al villaggio artigiani conta 580 presenze su una capienza ottimale di 340 detenuti.