Rissa e urla per motivi sentimentali: botte tra giovanissimi, decine di persone in strada creano un pericoloso assembramento

Il litigio tra tre giovani (due appena maggiorenni e uno minore) si è trasformato in una rissa, a San Severo, dove tra via Tiberio Solis e largo del Carmine si sono riversate una trentina di persone, creando un pericoloso assembramento sul fronte del rischio contagio.

Il fatto è successo intorno alle 23 di ieri; banalissime le cause del litigio, legate a questioni sentimentali. Per sedare gli animi, è stato necessario l'intervento di alcune pattuglie dei carabinieri che hanno fatto allontanare le persone sopraggiunte e hanno accompagnato i tre giovani in caserma per ricostruire l'accaduto.

Nella zuffa nessuno è rimasto ferito o contuso. I tre giovani sono stati denunciati per la rissa e risponderanno anche della violazione alle norme anti-Covid. I militari stanno analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona per indentificare gli altri soggetti che hanno contribuito a causare il nutrito assembramento.

Aggiornato alle 09.59