Caos al semaforo, volano parole grosse e pugni: 'pugile 100% foggiano' reagisce e stende poliziotto in borghese

Taglia involontariamente la strada ad un'auto in corsa. Quest'ultima lo raggiunge al semaforo e volano prima parole grosse, poi i pugni. Vittima della vicenda, accaduta la scorso sabato sera a Torino, è il pugile '100% foggiano' Andrea Scarpa, che sui suoi canali social ripercorre l'accaduto.

"Ho pensato molto se dirlo o meno, e alla fine, per il bene generale, è meglio che si sappia", confessa il pugile. "Sabato notte, a Torino, mentre tornavo a casa con un amico, mi sposto sulla sinistra tagliando involontariamente la strada ad una macchina che stava arrivando sfrecciando dietro di noi. Sbagliato, certo, ma nulla di grave, non gli do tanto peso".

"Al verde, la macchina dietro mi si affianca, uno mi urla contro come pazzo, insultando me e il mio amico accanto. Chiaramente alterato. Nel mentre, un'altra macchina ci aveva bloccato davanti. La cosa, ovviamente, degenera finché il ragazzo scende. Al quel punto scendo pure io per non rimanere in macchina e rischiare; intimo al tizio di non avvicinarsi, mettedendomi in guardia per evitare lo scontro, mentre scende l'altro prendendomi di lato e aggredendomi".

"Purtroppo l'istinto di sopravvivenza è saltato fuori, scagliando un destro che addormenta uno dei due; l'altro vedendo ciò tira fuori un distintivo urlando che era un poliziotto. Nel mentre le chiavi della mia macchina le avevano fatte sparire e hanno chiamato i colleghi. Nel frattempo, essendo conosciuto a Torino, quattro persone si sono fermate a controllare. All'arrivo di 5 volanti spiego la situazione ai colleghi con tanto di testimoni a mio favore. Gli agenti in divisa mi calmano e, sapendo che il collega era in torto marcio, lo fanno desistere da denunce e cose varie e mi lasciano andare. Fortunatamente nella mia vita ho trovato sempre bravi agenti, e rispetto il loro lavoro - conclude Scarpa - però ragazzi fate sempre attenzione a chiunque per strada".