Violenta rissa nella notte in un locale: accoltellate due persone, a scatenarla forse uno sguardo di troppo

Cinque o forse sei le persone coinvolte nella rissa scoppiata nella notte tra extracomunitari nel locale 'Al Gufo' di Borgo Segezia, già teatro in passato di una sparatoria e di un sequestro operato dalla polizia.

Trasportati in ospedale, i due marocchini rimasti feriti da un'arma da taglio, uno all'addome e l'altro alla zona lombare, non sono in pericolo di vita.

Allertati da una telefonata, quando i carabinieri sono giunti sul posto, gli aggressori erano già scappati. Potrebbe trattarsi di cittadini dell'est. A scatenare la rissa, invece, potrebbe esser stato uno sguardo di troppo nei confronti di una ragazza. Indagini in corso.