Aggredito da baby-gang scrive al prefetto. Grassi risponde: "Episodio gravissimo, è una realtà da debellare con la forza della legge"

Dopo essere stato aggredito da una baby gang in piazza degli Scopari, a Foggia, un 50enne foggiano si era rivolto - ancora 'ammaccato' e mortificato per quanto accaduto - al prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, indirizzandogli una lunga lettera. Un appello che ha avuto celere risposta.

"Gentile Signore, ho letto con profonda allenzione la Sua lettera pubblicata attraverso diversi quotidiani locali e ne traggo spunti di profonda riflessione. lnnanzitullo, desidero rinnovarle la vicinanza da parte di tutte le Forze di Polizia e mia personale e di parteciparle sentimenti di solidarietà", scrive Grassi rispondendo alla vittima di aggressione.

"Ciò che è accaduto a Lei ed ad altre persone per fatti analoghi è gravissimo. Deprecabili episodi che disvelano una realtà che va debellata con la forza della legge anche per evitare che possano essere emulati da altri giovani che coltivano la violenza ed il sopruso come cifra distintiva dei loro comportamenti. Certamente le Forze di Polizia stanno intensificando un'attività mirata ed incisiva senza alcuna tolleranza e si adopereranno perché la nostra civica e serena convivenza sia sempre assicurata".

"Ma è altresì indispensabile che i corpi sociali e tutte le agenzie educative facciano ogni sforzo perché quotidianamente siano al fianco di chi in divisa con sacrificio e zelo professionale si spende per i nostri giovani e per l'intera comunità. È l'unico antidoto per guardare con speranza ai nostri giovani! Ho ulteriormente apprezzato le Sue parole perché ha indicato un percorso virtuoso di legalità affidandosi allo Stato ed alle sue articolazioni territoriali".

"Non abbia remore, l'unica scelta possibile, come dissi qualche settimana fa, è a favore dello Stato e delle sue leggi. Non c'è altra soluzione o altra strada ed è per questo che la Sua testimonianza assume un enorme valore per i cittadini che intendono non soltanto esprimere la loro gratitudine alle Forze di Polizia, ma anche fornire, nelle forme di legge, il loro contributo che spesso risulta determinante. In questi giorni, la Sua vicenda e quelle analoghe saranno oggetto di discussione nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel quale si definiranno adeguate misure di contrasto condivise con la competente Autorità Giudiziaria. Intanto, mi sento di rassicurarla sullo sforzo investigativo da parte delle Forze dell'Ordine impegnate ad individuare gli autoridei fatti in argomento".