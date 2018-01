Fa una richiesta all’Inps ma la risposta arriva 21 anni dopo (ed è pure negativa)

II 7 ottobre del 1997 Angelo, titolare di un’azienda agricola di Pietramontecorvino, inviava una richiesta di riduzione contributiva per Calamità Naturale (dal primo gennaio al 30 aprile dello stesso anno) all'Inps. Dopo 21 annni e tre mesi di silenzio, il 12 gennaio 2018, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale finalmente si è degnato di rispondergli. “La domanda è stata respinta per mancanza di requisiti”.

Al danno anche la beffa di aver incassato il 'no'. Ma non finisce qui, perché, scrive l'Inps, “avverso il suddetto provvedimento è data facoltà di presentare ricorso alla Commissione Centrale per l’Accertamento e la Riscossione dei Contributi Agricoli Unificati, per il tramite di questa sede”. Farà ricorso? A FoggiaToday Angelo la prende bene e ironizza: “Non so se farei in tempo a vedere la risposta, visto che sono passati ventuno anni dalla precedente”