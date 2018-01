VIDEO | Foggia (più verde) risponde così ai vandali: ripristinata la stele distrutta da un petardo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Al dottor Diego De Mita che incurante dei pericoli e fedelmente ancorato alla missione di medico nella tragica estate del ’43 prestava assistenza alla cittadinanza colpita. La città riconoscente pose, 22 luglio 2011”. Ieri pomeriggio la stele della memoria e della riconoscenza della villa comunale danneggiata da un petardo la notte di Capodanno è stata ripristinata grazie all’impegno civico ed economico di Foggia più Verde. Ugo Fragassi a FoggiaToday: “Basta pochissimo per fare una buona azione e per dare dimostrazione che il senso civico quando prevale porta benefici per tutti”. Fragassi si impegnerà anche per il ripristino dell’impianto dell’illuminazione delle stele oppure del funzionamento della fontana: “Con la manutenzione del verde abbiamo intrapreso una missione che va al di là di un’impresa economica-finanziaria”