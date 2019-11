Ripristinati gli ascensori porta-lettiga ai 'Riuniti': "Minimizzati i disagi, al lavoro contro i vandali"

A seguito dei disagi denunciati da dirigenti medici e operatori sanitari dei reparti del Plesso Maternità degli Ospedali Riuniti di Foggia, causati dal non funzionamento degli ascensori porta-lettiga, interviene il direttore sanitario della Struttura, Franco Mezzadri.

"Gli ascensori del Plesso Maternità (lato Dipartimento Materno Infantile) - rassicura Mezzadri - sono stati tempestivamente ripristinati nelle prime ore di questa mattina, non interferendo con la normale attività assistenziale e chirurgica dei reparti e senza alcun disagio per l’utenza. Il guasto non è dipeso da carenti procedure manutentive degli stessi né da interferenze con l’attività di cantiere, volta ad ottimizzare gli spazi e, dunque, la cura e il comfort dell’utenza. La Direzione sta provvedendo, inoltre, alla messa in sicurezza da altri atti vandalici dell’area in cui insistono i suddetti ascensori".