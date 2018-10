VIDEO | Al Rione Martucci qualcosa si muove: garantiti interventi. I residenti: "Noi faremo la nostra parte"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Qualcosa si muove. Al Rione Martucci, dopo il servizio video di FoggiaToday, questa mattina i tecnici comunali, il comandante della polizia locale e il responsabile tecnico di Amiu, hanno incontrato i residenti del quartiere ai quali hanno garantito una maggiore presenza, già a partire dalla giornata di domani, quando verrà effettuata una pulizia di strade e giardini e verranno sostituiti alcuni cassonetti della spazzatura. Anche i pali della pubblica illuminazione verranno riparati. Ci sarà anche una maggiore presenza della pattuglie della polizia locale, si spera anche in una risistemazione delle segnaletica stradale.

Così uno dei residenti a FoggiaToday: "Speriamo che le buone intenzioni siano costanti, sono stati disponibilissimi e da domani cominceranno i primi lavori. Non vorremmo che fra due settimane torni tutto come prima, mentre noi come comitato sensibilizzeremo i nostri cittadini a tenere pulita la zona"