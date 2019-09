Omicidio De Rocco in via Forcella, a giudizio Marco Carella: per l'accusa, voleva uccidere il fratello Bruno

Rinvio a giudizio per Marco Carella, 39enne foggiano, ritenuto dagli inquirenti l'autore materiale dell'omicidio di Luigi Antonio De Rocco, operaio 32enne di Casarano, ucciso con una fucilata alla periferia della città.

De Rocco è stato ucciso la sera del 28 giugno dello scorso anno, in via Mario Forcella, mentre era in auto con Bruno Carella (che era già sfuggito a un agguato nei mesi precedenti), fratello di Marco e, per l'accusa, suo reale obiettivo. L'udienza si terrà a fine settembre, in Corte d'Assise a Foggia. Carella, che fu arrestato dai carabinieri a Caserta, alcuni giorni dopo il fatto di sangue, ha sempre rigettato ogni accusa, dichiarandosi innocente.