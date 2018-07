A bordo di una ruspa sradica 'panettoni' in cemento: chi è il "campione"?

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Lavorare in una città in cui succedono cose del genere non è facile. Ma ricordiamoci tutti: questa è l'eccezione tremenda e scoraggiante ma è sempre e solo una eccezione. La Città è sana. I suoi cittadini bravi ed educati. Sono in corso approfondimenti. Le pale di quel tipo non sono tante in Città. Spero presto di mettere in rete il nome e cognome del campione". Questa la premessa del sindaco di Cerignola, Franco Metta, che ha pubblicato su Facebook l'azione di chi ha sollevato con una ruspa i 'panettoni' in cemento all'angolo tra via XXV Aprile e viale Levante, che questa mattina sono stati risistemate. "Continuano le ricerche del campione" fa sapere il primo cittadino