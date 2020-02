La Fim Cisl ancora nel mirino: a fuoco auto di un sindacalista, è il secondo caso in pochi giorni

La Fim Cisl ancora nel mirino. Dopo l'incendio auto registrato a Foggia, in via Machiavelli, un secondo atto incendiario ha interessato un sindacalista della Federazione Italiana Metalmeccanici della Cisl. Si tratta di un sindacalista 55enne, impegnato in Alenia.

Questa volta è accaduto a Rignano Garganico, dove intorno alle 5 del mattino, ignoti hanno dato alle fiamme la Ford Focus di Michele Longo, sindacalista Fim Cisl. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'episodio, certamente doloso, è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.