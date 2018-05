Rignano Garganico, a fuoco l'auto di un pregiudicato in piazza Gargano

Un incendio ha danneggiato la scorsa notte, a Rignano Garganico, un'auto parcheggiata in piazza Gargano. Erano all'incirca le ore 3, quando, in piazza Gargano, la Fiat Uno di proprietà di un 41enne pregiudicato del posto, ha preso fuoco.

Le fiamme hanno distrutto completamente l'auto, provocando danni anche a un'altra vettura parcheggiata accanto. Il fumo propagatosi, ha inoltre annerito la facciata della chiesa del Carmine, accanto alla quale sostava la Fiat.

Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco, che però non hanno trovato alcun innesco che possa far pensare a un atto doloso. Un corto circuito all'impianto elettrico dell'auto, al momento, è l'ipotesi più probabile. La zona non è dotata di telecamere di videosorveglianza.