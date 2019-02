Violento litigio per motivi passionali rischia di finire in tragedia: fermata donna, ha accoltellato il convivente

Nella notte di domenica scorsa i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo, unitamente a quelli della Stazione di Rignano Garganico, a conclusione di un'articolata attività investigativa hanno sottoposto a fermo del P.M. B.M. quarantunenne Matilda Bzisi, incensurata di origine romena e residente a Rignano Garganico, per tentato omicidio ai danni del convivente Nazario De Maio, un quarantenne del posto, già a sua volta tratto in arresto nel 2017 per atti persecutori nei confronti della stessa donna.

Il provvedimento restrittivo è scaturito da un'ininterrotta attività investigativa iniziata a seguito del ferimento del Demaio, la sera dello scorso 29 gennaio, consistita in escussione di testi, attività tecniche, visione delle immagini registrate da numerose telecamere di videosorveglianza e rilievi ad opera della Sezione Investigativa Scientifica del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia.

La vittima, che la mattina di mercoledi 30 si era presentata presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per una grave emorragia interna causata da una ferita penetrante al fianco destro, inferta con un'arma da punta e da taglio, ai Carabinieri aveva fornito una descrizione dei fatti risultata subito poco credibile, avendo dichiarato di essere stato colpito per strada da due sconosciuti, che lo avevano avvicinato a bordo di una moto, e che se ne erano poi andati senza dire nemmeno una parola.

Sono allora iniziate le indagini da parte della Procura della Repubblica di Foggia e dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo, che, nel ricostruire la reale dinamica dell'evento, hanno acquisito solidi elementi probatori per sostenere la responsabilità della convivente dell'uomo, la quale, al termine di un alterco scaturito per motivi passionali, avrebbe colpito la vittima con un coltello.

Sintetizzate dai Carabinieri in un'accurata informativa le risultanze investigative, il Magistrato della Procura della Repubblica di Foggia ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti della donna. La BIZSI, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che, nel convalidare il provvedimento restrittivo del Pubblico Ministero, ne ha disposto la prosecuzione.