Dipendenti in ferie o in malattia, è caos rifiuti a San Severo. Il Comune all'azienda: "Fate rientrare il personale"

Negli ultimi giorni in numerosi punti della città non è stata effettuata o è stata effettuata in maniera incompleta la raccolta rifiuti, cosiddetta Porta a Porta. Sull’argomento l’Amministrazione Comunale desidera puntualizzare quanto segue.

E’ sotto gli occhi di tutta la cittadinanza che il servizio di raccolta rifiuti negli ultimi giorni presenta vistose mancanze, suscitando il malumore dei nostri concittadini oltre che lasciare sacchetti di rifiuti a macchia di leopardo nei quartieri cittadini sia centrali che periferici. Come è noto a tutti, il Comune di San Severo non gestisce direttamente il servizio, oggi in appalto alla ditta Buttol che, giova sottolineare, ha ricevuto con puntualità tutti i pagamenti previsti dal contratto sottoscritto con il Comune di San Severo.

Dai fogli di servizio inviati giornalmente dall’azienda ai nostri uffici risulta che ogni giorno una gran quantità di dipendenti è assente dal servizio, o a causa di ferie o per malattia. Il nostro Ente ha naturalmente evidenziato le inadempienze contrattuali ed abbiamo anche provveduto a sollecitare l’azienda affinché si adoperi per far rientrare in servizio il personale nei modi stabiliti dalla legge.

Occorre altresì chiedere, in questa fase di grande sofferenza, la preziosa ed insostituibile collaborazione da parte della cittadinanza. In alcuni punti della città, specie quelli periferici, ed in particolare nella vasta ed abitata zona di Viale Castellana, tanti cittadini non seguono il calendario della raccolta differenziata, limitandosi, malgrado l’azione di controllo della nostra Polizia Locale (che ha elevato diverse sanzioni) a lasciare in strada rifiuti di ogni genere.

Le contestazioni all’azienda Buttol da parte della Civica Amministrazione continuano anche in queste ore ed avranno la loro efficacia secondo quanto prevede il contratto stipulato con l’azienda che cura il servizio di igiene urbana. L’Amministrazione Comunale sta facendo tutto il possibile per riportare alla normalità il servizio. Siamo accanto ai cittadini i quali hanno sostenuto i costi del servizio pagando i tributi previsti ed hanno diritto ad una raccolta rifiuti puntuale e completa. Su questo argomento l’Amministrazione Comunale sarà rigorosa ed attenta, nel pieno rispetto delle legittime aspettative di ciascun singolo cittadino.