Rifiuti a Foggia, dopo le segnalazioni interviene l'Amiu: camion con il "ragno" rimuove divani, materassi ed elettrodomestici

Operai dell’Amiu e agenti della Polizia Locale sono in azione dalle prime luci dell’alba per rimuovere i rifiuti ingombranti segnalati dai cittadini foggiani negli ultimi giorni.

Gli operatori hanno finora effettuato interventi in via Dauno – a Borgo Croci – in via de Petra, via Einaudi, nei pressi del Tribunale, dove con un camion provvisto di “ragno”, stanno effettuando la raccolta di legna (in alcuni casi accatastata per le fanoje dell’8 dicembre) e rifiuti speciali come divani, frigoriferi, materassi, che saranno conferiti all’Amiu prima di essere differenziati.