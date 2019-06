Manfredonia, rifiuti abbandonati lungo la Statale. Le Guardie Ambientali: "Sprofondiamo nell'inciviltà"

Ancora rifiuti abbandonati a bordo strada. Ancora una volta alle porte di Manfredonia. Lo comunicano le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia che, nel tardo pomeriggio di ieri, percorrendo la Statale 89, hanno notato rifiuti abbandonati al bordo strada.

Dopo un più attento controllo, gli operatori hanno trovato in un cartone barattoli di vernice e altri rifiuti in plastica, un borsone contenente uno stereo e due altoparlanti con un telecomando e un'altra busta contenente altri barattoli di vernice. "Arrivare ad bbandonare rifiuti anche sulle strade statali non è un buon segnale", siega il responsabile delle Guardie, Alessandro Manzella. "Anzi é segno che si sta sprofondando sempre di più nell'incivilta. Nonostante il forte caldo in questo periodo, le Guardie Ambientali continuano a controllare il territorio costantemente, per tutelare e salvaguardare l'ambiente"