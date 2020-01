La pantera scappa, qualcuno l'ha vista. Miglio ai sanseveresi: "Pregate per Sant'Antonio affinché ci aiuti a trovarla"

Mentre in rete spuntano video e testimonianze di chi si è trovato faccia a faccia con la pantera che, da quasi due giorni, circola libera nell'agro di San Severo, il sindaco Francesco Miglio invita tutti alla calma.

"Siate calmi, stiamo facendo tutto il possibile per rintracciare la pantera", spiega dalla 'Pirotecnica Chiarappa', luogo del primo avvistamento. Non di meno, il primo cittadino invita alla prudenza tutti gli agricoltori e quanti, per un motivo o per un altro, siano costretti a raggiungere le campagne cittadine. Sulle tracce del felino, polizia di stato e polizia locale; allertato anche il servizio veterinario dell'Asl.

Miglio, inoltre, 'bacchetta' anche quanti, in queste ore, stanno immettendo in rete foto e materiale non veritiero relativo ad avvistamenti del pericoloso felino. "Volete essere utili?", conclude con ironia "Pregate per Sant'Antonio Abate (che si festeggia oggi) che è il patrono degli animali, affinchè che ci aiuti a trovare la pantera". L'animale, lo ricordiamo, è stato avvistato da alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme; le forze di polizia hanno confermato quanto denunciato: la pantera c'è, sul serio (e va trovata).