Fase 2 in Puglia, Emiliano conferma: parrucchieri ed estetisti riaprono il 18 anche senza linee guida Inail: "Non perderemo tempo"

"Noi il 18 se arrivano le linee guide le applicheremo, altrimenti riapriamo lo stesso parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, perché abbiamo fatto le linee guida regionali che ci paiono più che sufficienti. Si va dal barbiere come se si dovesse entrare in un reparto di rianimazione. Non perderemo certo tempo perché l'Inail è in ritardo", è quanto dichiarato dal presidente della Regione Michele Emiliano, in collegamento con SkyTg24.

Dunque, riaperture confermate il 18: "Stiamo perdendo un sacco di tempo facendo cinquanta manuali su come si gestisce in sicurezza una pizzeria o un parrucchiere, invece l'Istituto superiore di sanità e il gruppo tecnico dovrebbero individuare quanti tamponi in media ogni giorno si dovrebbero fare, visto che i tamponi non sono più solo un mezzo di diagnosi, ma un mezzo di verifica della salute sui luoghi di lavoro".

Emiliano si è anche soffermato sulla questione tamponi, che non possono essere fatti 'random': "Sono come le intercettazioni per i magistrati, si fanno in modo mirato, non scegliendo a caso dall'elenco telefonico". Nel corso dell'intervista c'è stato anche un passaggio sull'indice di trasmissibilità del contagio, che vede la Regione Puglia seconda in Italia dietro il Molise, con un indice dello 0,78%: "Questo R0 è una minaccia, perché siccome noi abbiamo pochi contagiati basta che un giorno aumenti di una o due unità e R0 salta in aria. Se ho un positivo martedì e ne ho due martedì il mio R0 salta alle stelle. Si tratta di un parametro insensato, perché per stabilire se riaprire o meno bisogna avere il quadro complessivo della situazione, come succede alla Puglia".