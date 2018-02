Reparto Prevenzione Crimine: entro aprile l’inaugurazione della sede di San Severo

E’ stato effettuato ieri pomeriggio un sopralluogo presso i locali di via Guareschi (che per alcuni anni hanno ospitato l’Ufficio Tributi del Comune di San Severo) e che sono stati individuati dai funzionari del Ministero dell’Interno quale sede operativa del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato per la Provincia di Foggia.

All’incontro, con il sindaco avv. Francesco Miglio e l’assessore ai Lavori Pubblici rag. Michele Del Sordo, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, erano presenti il Prefetto di Foggia dott. Massimo Mariani, il Questore di Foggia dott. Mario della Cioppa, il neo comandante del Reparto Prevenzione Crimine, dott.ssa Daniela Di Fonzo, unitamente ad altre forze di Polizia.

“Ormai ci siamo e presto il Reparto Prevenzione Crimine sarà una realtà importante – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Del Sordo – nel nostro territorio, i lavori procedono in maniera spedita e si concluderanno nel giro di pochissime settimane. I vertici di Ministero, Prefettura e Questura sono certi che entro il mese di aprile il Reparto sarà inaugurato e reso operativo. Inutile ribadire l’importanza di avere nuovi organici di polizia e nuovi mezzi per il controllo, il rispetto dell’ordine e del vivere civile, San Severo e la Capitanata devono tornare ad essere un territorio vivibile e sicuro”.