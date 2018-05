VIDEO | Lacrime, speranza, ma poca partecipazione nel giorno del Reparto Prevenzione Crimine

Poco meno di un centinaio i cittadini che questa mattina hanno partecipato all'inaugurazione del terzo Reparto Prevenzione Crimine in Puglia. Troppo poche rispetto all'importanza del momento, al bisogno e alla sete di legalità di un territorio martoriato dalla criminalità e dalle mafie. Altalenanti gli umori della piazza, alcuni hanno preferito non rilasciare commenti o considerazioni; c'è anche chi si è commosso ma si è detto dispiaciuto per l'esigua presenza della cittadinanza.