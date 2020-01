Percepivano il Reddito di Cittadinanza ma lavoravano in nero, il blitz dei carabinieri del Nil nei centri scommesse

Nel corso degli accessi ispettivi che hanno interessato i comuni della Provincia di Foggia e della Bat territorialmente di competenza, nella settimana dal 13 al 19 gennaio i carabinieri del NIL hanno individuato due percettori di reddito di cittadinanza che lavoravano “in nero” presso alcuni centri scommesse di Cerignola e Margherita di Savoia.

In totale venivano sono state controllate otto attività di cui due sono risultate irregolari. Nei confronti dei datori di lavoro venivano contestate sanzioni amministrative in violazione dell’art. 7 comma 5 d.l. 4/2019 per un importo complessivo di 25.920,00 euro, mentre per i due percettori di reddito di cittadinanza scattava la segnalazione all’Inps per l’interruzione della erogazione e per il riscontro di eventuali responsabilita’ di carattere penale.