Controlli a tappeto della polizia di Cerignola: recuperate due auto rubate

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cerignola, nel corso di un’intensa attività di contrasto al fenomeno del furto di auto che continua incessante su tutto il territorio della provincia, hanno rinvenuto due autovetture Ford Kuga.

La prima di colore bianco è stata rinvenuta parcheggiata in Via Madre Teresa di Calcutta e si presentava aperta con evidenti segni di effrazione, pertanto gli agenti hanno proceduto ai controlli di rito, risalendo al proprietario, il quale non aveva ancora formalizzato la denuncia per il furto avvenuto nel comune di Barletta.

La seconda auto Ford Kuga di colore grigio scuro, è stata, invece, individuata in via Cuneo, grazie al segnale del satellitare di cui la stessa era fornita. La stessa risultava denunciata rubata presso i Carabinieri di Trani nella stessa giornata, pertanto veniva avvertito del rinvenimento il proprietario del veicolo per procedere alla restituzione del mezzo.