In provincia di Foggia si delinque di meno: reati dimezzati nel mese del Coronavirus, i risultati dopo l'arrivo dei rinforzi

Continua il trend positivo di risultati dopo l’arrivo a Foggia dei rinforzi per le forze di polizia voluti dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Nel complesso, nel mese di marzo si è registrato il dimezzamento della delittuosità complessiva che da 2.146 reati, verificatisi nello stesso mese del 2019, è scesa quest’anno a quota 1.047 (-51%).

Un dato incoraggiante che va analizzato tenendo conto, non solo dei rinforzi giunti sul territorio, ma anche nelle misure restrittive applicate per l'emergenza sanitaria Covid-19 Coronavirus. La Polizia di Stato registra una sensibile diminuzione della delittuosità a fronte di maggiori arresti, denunce e controlli.

Rinforzi e Coronavirus: reati in calo a marzo

Nel mese di marzo ha controllato 10.015 persone (323 al giorno) e 5.177 veicoli (167 al giorno). I controlli stradali sono stati prevalentemente orientati a verificare il rispetto della normativa tesa ad arginare i contagi da Covid-19.

Sono state elevate 469 contravvenzioni al codice della strada e 48 sanzioni amministrative. Sono state effettuate 203 perquisizioni personali e locali e sono stati eseguiti 91 sequestri penali e 82 sequestri amministrativi. Sono stati effettuati 1.828 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari. Inoltre, sono stati controllati 25 esercizi commerciali.

Le persone denunciate sono state 249 mentre quelle tratte in arresto sono state complessivamente 53.

In particolare, la Squadra Mobile ha tratto in arresto 26 persone di cui 17 per evasione, tre per ricettazione e riciclaggio e gli altri per rapina, maltrattamenti in famiglia e spaccio di sostanze stupefacenti. La Squadra Volante ha arrestato 9 persone per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il Commissariato di Cerignola ha arrestato 11 persone per furto, ricettazione, porto abusivo di armi ed evasione. Il Commissariato di San Severo ha arrestato 6 persone per detenzione di sostanze stupefacenti, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il commissariato di Manfredonia ha arrestato una persona per estorsione.

Per quanto riguarda l’andamento della delittuosità in marzo, in tutta la Provincia, rispetto allo stesso mese del 2019, si è registrato un forte calo dei furti, pari a più della metà, che si sono attestati a quota 458 rispetto ai 1.078 dell’anno precedente (-57%). In particolare, i furti negli esercizi commerciali sono calati a 11 rispetto ai precedenti 42 (-73%), quelli di autovetture sono diminuiti da 281 a 126 (-55%) e quelli in abitazione sono scesi da 83 a 44 (-47%).

Non si è registrato alcun omicidio mentre i tentati omicidi sono diminuiti della metà passando da quattro a due, come anche le lesioni dolose che da 68 sono scese a 34. Tra i reati contro il patrimonio, i danneggiamenti si sono abbassati da 203 a 93 (-54%). Forte calo anche per le truffe informatiche che da 153 scendono a quota 60 (-61%). Stabili le estorsioni con 7 denunzie e le rapine a quota 24.

In controtendenza è il dato delle evasioni, dopo la fuga dalla casa circondariale di Foggia di 72 reclusi di cui 69 già nuovamente catturati dalle varie forze di polizia.

