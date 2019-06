Torna l'incubo rapine a Cerignola: due colpi in pochi minuti, ad agire soggetti armati e con il volto travisato

Due rapine a segno a Cerignola. Una dopo l'altra, forse dalle stesse persone. Il fatto è successo ieri sera, quando due rapinatori - armati e con il volto travisato rispettivamente da casco integrale e cappuccio - hanno messo a segno una rapina prima ai danni dell'attività 'Risparmio Casa', poi in una tabaccheria.

Ancora da quantificare il bottino del primo colpo, nell'ordine di poche centinaia di euro, sul quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri; 200 euro contenute nelle tasche del tabaccaio, più il contenuto del registratore di cassa (non ancora stimato),quello della rapina in tabaccheria. Su questo episodio sono in corso le indagini degli agenti del commissariato cittadino.

Dopo la rapina, i malviventi sono fuggiti a bordo di uno scooter di colore bianco. Molti i punti di contatto tra i due episodi: non si esclude che ad agire sia stata la stessa coppia di malviventi. Indagini in corso.